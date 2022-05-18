В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ удерживает свои подразделения: стало известно, для чего

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ удерживает свои подразделения: стало известно, для чего

У границы с Черниговской и Сумской областями Россия продолжает удерживать свои войска. Их цель – сковывать действия подразделений сил обороны Украины.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, РФ не прекращает военные провокации на границе на направлениях Черниговской и Сумской областей — с территории России продолжаются артобстрелы гражданской и другой инфраструктуры Украины.

Также читайте Война в Украине: Арестович рассказал о новой цели войск РФ на востоке

"Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины Россия продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей свои подразделения вооруженных сил. В отдельных районах противник усиливает свое инженерное обустройство позиций. В то же время формирование врагом группировки для возобновления наступления на территорию Украины, пока, к счастью, не наблюдается", — рассказал Андрей Демченко.

Он также добавил, что на границе с РФ подмечена работа диверсионных групп, которые под прикрытием огня артиллерии пытаются зайти на территорию Украины.

"Враг продолжает огневое воздействие и принимает все меры для усиления своей наступательной группировки. Кроме того, он сосредотачивает усилия на содержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и инженерном обустройстве позиций. Однако украинские защитники максимально отражают все атаки”, — заявил представитель Государственной пограничной службы.

Напомним, что Украина заслуживает индивидуального подхода к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС.

Читайте также: