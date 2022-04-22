В приграничных с РФ областях ФСБ продолжает усиленно охранять украинско-российскую границу из-за страха перед ВСУ

На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают осуществлять усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях.
Как отмечает прессслужба ВСУ, на Северском направлении идет перегруппировка войск врага.
Об этом говорится в вечерней сводке Генеорального штаба ВСУ от 22 апреля.
На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова. Также российские военные пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
Напомним, в Минобороны назвали оружие, которое сейчас необходимо ВСУ для одержания окончательной победы в войне. Тем временем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что новое тяжелое вооружение, которым согласилась помочь Европа, требует определенного обучения и времени.
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