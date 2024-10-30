В приложении "Армия+" появились новые электронные рапорты для военных: подробности

В приложении " Армия+ " внесли пять новых электронных рапортов, относящихся к разным этапам военной службы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложение "Армия+" ежемесячно будут добавляться новые электронные рапорты. Она отметила, что в последней версии появилась справка формы 5, являющаяся одним из самых востребованных документов для военных. Эта справка, в частности, позволяет детям военных получать первоочередное право на место в детском саду.

В новой версии приложения "Армия+" 2.0 доступны пять новых электронных рапортов, облегчающих разные аспекты службы военных в Украине.

Во-первых, введен рапорт для получения справки формы 5, подтверждающей прохождение военной службы. Этот документ разрешает военнослужащим и их родственникам получать гарантированные государством выплаты.

Во-вторых, доступен рапорт на выезд за пределы гарнизона, что позволяет военным покидать гарнизон во время выходных или праздников для отдыха или личных дел.

Третий рапорт касается освобождения от исполнения служебных обязанностей по причине ухудшения здоровья. При травме или резком ухудшении самочувствия солдат может получить временное увольнение, чтобы восстановить свое здоровье.

Четвертый рапорт предусматривает выплату единовременного пособия после подписания первого контракта, что является гарантированным правом для новобранцев, вступающих на службу по контракту.

Пятый рапорт дает право на отпуск после освобождения из плена для бойцов, желающих продолжить службу.

Кроме того, новая версия рапортов имеет расширенный функционал. Инициатор может отозвать рапорт, а командирам предоставляется возможность просматривать, кто согласовал рапорт на предыдущем этапе. К примеру, командир роты может видеть, что рапорт уже согласован командиром взвода, и на основе этого принимать решение о дальнейшем согласовании.

Напомним, ранее в СНБО сообщали, сколько еще украинцев хотят призвать в ряды ВСУ.

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