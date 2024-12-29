В приложении "Армия+" запустили функцию выхода из СЗЧ: как воспользоваться

Процесс максимально прост и занимает всего 5 минут. Каждый этап сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий.
В приложении "Армия+" теперь можно сформировать цифровой рапорт и сообщить о своем желании вернуться на службу после самопроизвольного ухода.
Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.
"Процесс максимально прост и занимает всего 5 минут. После представления рапорта запускается четкий механизм, регламентирующий все этапы возврата – от оформления документов до возобновления выплат. Каждый этап сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий", – отмечают в ТЦК.
Поэтапность действий :
- Главное управление Военной службы правопорядка получает данные в рапорте. Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП. Там оформят документы, сделают предписание и помогут добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка.
- Командир воинской части имеет 72 часа для восстановления денежного довольствия и соцгарантий.
- После возвращения военный сможет при необходимости перевестись в другую часть — подать рапорт на смену места службы также можно через "Армия+".
Напомним, что Министерство обороны просит Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.
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