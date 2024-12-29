В приложении "Армия+" запустили функцию выхода из СЗЧ: как воспользоваться

Процесс максимально прост и занимает всего 5 минут. Каждый этап сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий.

В приложении "Армия+" теперь можно сформировать цифровой рапорт и сообщить о своем желании вернуться на службу после самопроизвольного ухода.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

"Процесс максимально прост и занимает всего 5 минут. После представления рапорта запускается четкий механизм, регламентирующий все этапы возврата – от оформления документов до возобновления выплат. Каждый этап сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий", – отмечают в ТЦК.

В "Армии+" запустили функцию выхода из СЗЧ. / Фото: Полтавский областной ТЦК та СП

Поэтапность действий :

Главное управление Военной службы правопорядка получает данные в рапорте. Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП. Там оформят документы, сделают предписание и помогут добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка. Командир воинской части имеет 72 часа для восстановления денежного довольствия и соцгарантий. После возвращения военный сможет при необходимости перевестись в другую часть — подать рапорт на смену места службы также можно через "Армия+".

Напомним, что Министерство обороны просит Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.