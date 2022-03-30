В приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье во время войны

В приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье во время войны

Процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков.

Теперь в приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом. Поэтому этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков", – написал он.

Подавайте заявку, если у вас повреждено:

Частные дома (усадебные, дачные и садовые)

Квартиры

Остальные жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Как подать заявку в "Дія":

Обновите приложение к последней версии

Выделите Действие и нажмите → Услуги → Сообщения о поврежденном имуществе

Заполните форму, указав всю необходимую информацию.

После заполнения формы и ее регистрации можете скачать заявление в PDF или получить его на электронную почту.

Далее ждите информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Напомним, что по программе "Поддержка" по 6500 грн получили 3,5 млн человек.

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