В приложении "Дія" завершился опрос о свободном владении оружием в Украине: результаты впечатляющие

В приложении "Дія" завершился национальный опрос о свободном владении оружием в Украине.
Большинство голосов украинцы отделили за возможность предоставить гражданам возможность иметь пистолет и свободно носить его с собой.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, за неделю в опросе приняло участие более 1,7 млн украинцев. Оно стало самым массовым.
- 59% граждан проголосовали за свободное владение пистолетом украинцами, отвечающими требованиям закона.
- 22% проголосовали за то, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения.
- 19% проголосовали за то, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону. Использовать же их можно будет в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.
"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним, что 92% граждан Украины плохо относятся к РФ.
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