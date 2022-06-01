В приложении "Дія" завершился опрос о свободном владении оружием в Украине: результаты впечатляющие

В приложении "Дія" завершился опрос о свободном владении оружием в Украине: результаты впечатляющие

В приложении "Дія" завершился национальный опрос о свободном владении оружием в Украине.

Большинство голосов украинцы отделили за возможность предоставить гражданам возможность иметь пистолет и свободно носить его с собой.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за неделю в опросе приняло участие более 1,7 млн украинцев. Оно стало самым массовым.

59% граждан проголосовали за свободное владение пистолетом украинцами , отвечающими требованиям закона.

, отвечающими требованиям закона. 22% проголосовали за то, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения.

среди гражданского населения. 19% проголосовали за то, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону. Использовать же их можно будет в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.

Фото: Михаил Федоров / Facebook

"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что 92% граждан Украины плохо относятся к РФ.

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