В приложении "Резерв+" добавят функцию электронных направлений на ВВК – Минобороны

В приложении для военнообязанных "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Она должна появиться в ближайших обновлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"То есть фактически не без визита в ТЦК и СП для того чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она.

Черногоренко также отметила, что основной процесс взаимодействия гражданина и ВВК следует также делать цифровым.

"Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВВК. Но в общем план следующий – чтобы и ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, те, которые только можно сделать цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан", - резюмировала Екатерина Черногоренко.

Напомним, Арахамия рассказал, что в Украине вскоре будет введен QR-код для военнообязанных, который может заменить военный билет.

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