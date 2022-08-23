В приложении "Воздушная тревога" опровергли информацию об обновлении уведомлений: детали

Сообщение об обновлении сигналов "Воздушной тревоги" оказалось фейком.
На днях в Сети появилась информация об обновлении сигналов воздушной тревоги оказалось фейком. Соразработчики приложения говорят, что это фейк.
Об этом сообщили соразработчики приложения в Twitter.
"Друзья, информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам – это фейк! Применение "Воздушная тревога" не имеет к этому никакого отношения", — говорится в сообщении.
Однако следует отметить, что описание обновлений приложения содержит информацию о том, что к приложению добавили новые типы тревог.
В ГСНС напоминают, что для привлечения внимания, перед доведением информации до населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации, передается предупредительный сигнал "Внимание всем", а именно : отрывочное звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет три – пять минут.
"После предупреждающего сигнала осуществляется трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации с сопровождением информации на жестовом языке и/или субтитрованием, если она является голосовой, и аудиокомментированием, если она является визуальной", – сообщили в ГСЧС.
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