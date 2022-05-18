В Приволье найдены два тела со следами минно-взрывных травм, есть погибшие в Золотом и Попасной — Гайдай

В Приволье найдены два тела со следами минно-взрывных травм, есть погибшие в Золотом и Попасной — Гайдай

Четверо погибших, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горского, в очередной раз пострадал северодонецкий "Азот".

Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Почти ежедневно погибает мирное население, теряем жилищный фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути. Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших из повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потеряннях жизнях в Золотом и Попасной", — пишет глава области.

Кроме того, вчера осколочное ранение нанесено жителю Северодонецка. Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" – повреждено одно из админзданий и проходное объединение, отмечает Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 84-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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