В приюте для животных в оккупированном Херсоне голодают более 700 четырехлапых: как помочь

В приюте для животных в оккупированном Херсоне голодают более 700 четырехлапых: как помочь

Помочь спасти животных может каждый.

В приюте для животных "ШАНС" в оккупированном Херсоне и Олешках с начала российской агрессии пытаются выжить более 700 четырехлапых. Несмотря на все усилия организаторв, животные голодают.

"Каждую секунду мы продолжаем бороться за более чем 700 хвостиков, живущих в нашем приюте. И эта борьба невероятно сложна. Сейчас все наши мысли только о том, как спасти каждого из наших хвостиков. Каждый день мы покупаем корма на все наши доступные средства, чтобы еще один день продержаться, чтобы наши животные не знали, что такое голодать", — говорится на странице убежища в Facebook.

Фото: facebook.com/priutkherson

Организаторы отмечают, что вынуждены тратить на корма, поиск которых происходит по всему городу, безумные деньги.

"Мы вынуждены экономить корм, чтобы нам хватило его подольше, но им просто не хватает тех маленьких порций, которые мы можем себе позволить. Город по-прежнему оккупирован и мы лишены какой-либо возможности получить гуманитарную помощь", — говорят в приюте.

По словам опекунов, собаки катастрофически худеют. У каждого из них свои нужды. Многие животные были найдены больными, ранеными и в тяжелом состоянии, кто-то сейчас все еще проходит лечение или реабилитацию, у многих из них есть проблемы с ЖКТ.

Фото: facebook.com/priutkherson

"Сейчас у нас появилась возможность купить комбикорм, чтобы перемешивать с кормом и кормить животных, чтобы они могли наедаться. Но для покупки всего необходимого в необходимых количествах у нас просто нет возможностей", — говорят в приюте и умоляют небезразличных украинцев о помощи, ведь каждая жизнь – бесценна.

Приобщиться к доброму делу и помочь четырехлапым выжить может каждый. Все подробности здесь.

Напомним, что под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные также голодают и гибнут от холода. Сотрудники умоляют о помощи.

Читайте также: