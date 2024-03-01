В профтехи Украины вводят новую важную специальность: Федоров рассказал детали

С этого года в семи профтехах можно будет учиться на оператора гражданских дронов.

В Украине в профтехах будет введена новая учебная программа. Студентов будут обучать на "Операторов гражданских дронов". Подобные специальности откроются в семи областях нашей страны.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в этом году в семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии. Уметь управлять гражданским дроном — важно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны", — подчеркнул Михаил Федоров.

Он также добавил, что реформа профтехобразования продолжается. Чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специальность, недавно заявки оставили более 200 учебных заведений.

Напомним, что украинские бойцы показали работу дронов по вражеской технике на юге.

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