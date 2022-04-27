Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В программе мероприятия — "альтернативные факты": оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь

Дата публикации
Просмотры
781
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В программе мероприятия — "альтернативные факты": оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь

Getty Images

На 28 апреля Министерство обороны РФ планирует так называемый «пресс-тур» в Мариуполь. Прибытие «журналистов» на территорию Украины организуется через российский Ростов.

В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. В этих целях обратились к лояльным представителям иностранных СМИ.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

В программе мероприятия – «альтернативные факты» по защите Мариуполя. Подготовленные «свидетели» расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве «очевидцев» будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических «массовых убийствах мирных жителей украинскими военными».

«Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие «визитки Яроша» и «распятые мальчики» превращаются в «самоуничтоженные» Бучу и Мариуполь»,- говорится в сообщении.

В свою очередь российские пропагандистские СМИ перестали освещать бои в Мариуполе. Оккупанты продолжают атаковать «Азовсталь», несмотря на «приказ» Путина прекратить штурм комбината.

Дневники войны: история Ольги, жившей под обстрелами и в информационном вакууме в Мариуполе

Дневники войны: история Ольги, жившей под обстрелами и в информационном вакууме в Мариуполе

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация