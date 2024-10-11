В программу БОВП внесли важнейший навык: командующий Медицинскими силами ВСУ рассказал детали

Навык перемещения турникета решен внести в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Об этом рассказал командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук в интервью "Укринформ".

"Мы всегда говорим и пытаемся это донести, что пришедший на военную службу военнослужащий должен быть обучен оказанию к медицинской помощи себе и своим собратьям. Ведь если военнослужащий будет иметь при себе индивидуальные средства по оказанию помощи (АМОИ), но при отсутствии знаний и навыков не сможет ими пользоваться, то, к сожалению, он не поможет ни себе, ни побратиму", – отметил он.

По словам Казмирчука, около 10% боевых медиков имеют медицинское образование, но на поле боя работают совсем другие правила. Там речь идет о спасении жизни, а не о лечении. Поэтому мы говорим о том, что когда военнослужащий обучен, он спасен.

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Например, есть случаи, когда в тактическом укрытии (зона косвенной угрозы) не проводят необходимые манипуляции, такие как оценка целесообразности использования турникета в случае тех ранений, где было бы достаточно давящей повязки и последующего отсутствия перемещения или конверсии турникета при "высоком" турникете. Из-за этих случаев было решено внести навык перемещения турникета в программу базовой общевойсковой подготовки.

"К сожалению, на сегодняшний день не всегда удается соблюдать правила "золотого часа". Об этом знают все. Враг использует много различных видов оружия и, к сожалению, мы вынуждены говорить о том, что иногда бывает так, что эвакуация с места ранения к месту оказание медицинской помощи может продолжаться несколько часов: это может быть и 10 часов, и 15 часов, даже свыше суток. Речь идет о том, что когда наложен турникет, и если военнослужащий не научен проводить конверсию и перемещение турникета, то мы вынуждены сказать, что такая концовка будет ампутирована. Этой проблеме мы уделяем огромное внимание. Именно ВСУ инициировали изменения в принципах конверсии турникета. Теперь в странах НАТО также введены изменения, свидетельствующие о том, что конверсию могут осуществлять обученный военнослужащий или боевой медик, а не только медицинский персонал на последующих этапах эвакуации. К сожалению, из-за проблем с временем эвакуации раненого часто мы говорим о турникетном синдроме. Это, конечно, проблема не из-за несвоевременно оказанного помощи медика, а из-за невозможности своевременно вывезти раненого из зоны поражения", – подытожил командующий Медицинскими силами ВСУ.

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