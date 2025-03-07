В ПС ВСУ подтвердили информацию мониторинговых каналов о взлете вражеских Ту-95

В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.

Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

В ПС ВСУ в сообщении в соцсетях подтвердили вылет вражеских самолетов.

"Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что:

в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:50 – 03:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:20 – 04:00.

в районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:50 – 05:00. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:50 – 06:00.

Время очень приблизительное, с большой погрешностью

"За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", — сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники: загорелись три дома.

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