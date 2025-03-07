В ПС ВСУ подтвердили информацию мониторинговых каналов о взлете вражеских Ту-95

В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.
Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).
В ПС ВСУ в сообщении в соцсетях подтвердили вылет вражеских самолетов.
"Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что:
-
в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:50 – 03:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:20 – 04:00.
- в районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:50 – 05:00. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:50 – 06:00.
Время очень приблизительное, с большой погрешностью
"За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", — сообщили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники: загорелись три дома.
Читайте также:
- Зеленский анонсировал переговоры с США и назвал первые шаги по миру
- Война в Украине: что сказал Кит Келлог о позиции США и перспективах переговоров
- Спецпредставитель Трампа оценил возможность возвращения в "Стамбульские договоренности"