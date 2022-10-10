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В работе пунктов пропуска Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои

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В работе пунктов пропуска Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои

Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска из-за повреждений критической инфраструктуры.

В работе пунктов пропуска на границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой возможны перебои из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в результате массированного обстрела Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой возможны перебои", — сообщает ГПСУ.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Киеву и ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.

ТСН.ua собрала все, что известно о ракетной атаке России по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1186
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