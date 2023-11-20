В Раде готовят большой законопроект о мобилизации в Украине: что известно

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, введенная из-за полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, устанавливающим определенные ограничения по службе.

В настоящее время депутаты готовят к регистрации большой законопроект о мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Текущий перечень основных изменений (с учетом включенных предыдущих инициатив в Верховную Раду Украины):

1. Новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает уволиться).

2. Новые обязанности для военнообязанных:

обязательное прохождение медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВЛК;

наличие при себе военно-учетных документов, предъявляемых по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Также в законопроекте прописаны новые основания для увольнения:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен)

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставит педагогическим работникам учреждений профессионального образования.

В то же время право на прохождение военной службы предоставит лицам с инвалидностью (по их желанию), несмотря на наличие оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.

"Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающийся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, которые в нем нуждаются", — отметила Безуглая.

Также меняется порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование.

Расширяется перечень лиц, принимаемых на военный учет, в частности:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или, получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

В законопроекте, в частности, согласуют и другие вопросы, связанные с мобилизацией, военным учетом, прохождением военной службы.

Упраздняется запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора;

- уточняются обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации, а именно осуществлять и обеспечивать оповещение и прибытие граждан в ТЦК и СП;

- уточняется порядок прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП во время мобилизации, в частности, из совместного распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК и СП или распоряжения руководителя ТЦК и СП;

- предоставляются полномочия Кабинета министров Украины утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период на замену внутренним директивным документам Вооруженных Сил Украины;

- уточняется порядок присвоения воинского звания "рекрут";

- вводится отдельный военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины и предоставляется право этому органу призывать на военную службу по мобилизации военнообязанных и резервистов, которые проходили военную службу в разведывательном органе.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что в Украине каждый военнообязанный мужчина должен готовиться к тому, что ему придется защищать свою страну с оружием в руках.

Между тем, в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать. Пригодными будут признавать всех, у кого, например, клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы и т.д.

Кроме того, в Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе. В настоящее время он составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 зарегистрировали в Верховной Раде.

Что такое общая мобилизация в Украине

Общая мобилизация – это комплекс оперативных мер о пополнении состава Вооруженных сил Украины, который задействуется на всей территории страны одновременно.

Мобилизационные мероприятия проводятся в течение 90 дней со дня вступления в силу указа президента. В период мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными для несения военной службы.

Мобилизацию осуществляют сотрудники местных ТЦК и СП, а при необходимости — командиры воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Пока идет мобилизация, военнослужащие будут вручать повестки военнообязанным гражданам, подлежащим призыву во время войны и не имеющим брони или отсрочки.

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