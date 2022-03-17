В Раде инициируют изъятие бизнеса граждан, которые наживаются на войне

Гетманцев заявил, что немотивированное повышение цен на услуги – это мародерство.
Глава парламентского финкомитета Даниил Гетманцев предложил правительству рассмотреть возможность изъятия имущества бизнеса, представители которого во время войны существенно и немотивированно повышают цены на услуги по проживанию, транспортировке и ряду товаров.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"По информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности в пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени. Это точно не бизнес. Это мародерство. Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры", — написал он.
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