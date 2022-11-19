В Раде назвали сумму ущерба в результате последнего массированного ракетного удара России по Украине

Министерство экономики Украины прогнозирует дальнейшее падение ВВП.
После массированной ракетной атаки энергетической инфраструктуры со стороны России 15 ноября Украина понесла около миллиарда долларов убытков.
Об этом глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в эфире телемарафона.
Нардеп подчеркнул, что потери украинской экономики в результате вражеских обстрелов колоссальны. По поводу конкретных цифр, Гетманцев сказал, что последние ракетные атаки привели к миллиарду долларов прямых убытков.
"Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть в результате атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться", – проинформировал руководитель финансового комитета.
Напомним, Россия 15 и 17 ноября устроила массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. На всей территории страны ввели продолжающиеся до сих пор стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.
Как оценил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, разрушение энергетической и нфраструктуры Украины достигает критической точки после атак.
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