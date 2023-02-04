В Раде не исключили удары западным оружием по Москве: "Все военные объекты являются легитимными целями"

Все военные объекты России являются законными целями для ударов со стороны Украины, заявил нардеп и член комитета парламента по нацбезопасности Федор Вениславский.

Об этом политик сказал в интервью изданию Bild.

Вениславский не согласен с мнением, что Украина должна взять на себя обязательство не применять военные технологии на территории РФ.

"У некоторых западных экспертов есть мнение, что Украина должна взять на себя обязательство, что она не будет использовать свои военные технологии на территории Российской Федерации. Эта идея пришла из параллельного мира", – подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города со своей территории и территории Беларуси. Так что места, где в России, например, хранятся ракеты, являются законными военными целями.

"Все военные объекты, из которых ведется война против Украины, являются легитимными военными целями", — сказал Вениславский.

На уточняющий вопрос, касается ли сказанное им также и Москвы, политик ответил: "Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем для того, чтобы атаковать их".

Напомним, 2 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников о нужде государства в дальнобойных ракетах с дальностью до 300 км. Министр заверил, что Украина готова гарантировать, что это западное оружие не будет вовлечено в атаки по территории России.

В то же время в Пентагоне прокомментировали возможность использования Украиной дальнобойных ракет от США для освобождения Крыма, сказав, что украинское командование самостоятельно принимает решение по операциям по освобождению своих территорий. Речь идет и о дальнобойных ракетах GLSDB с дальностью до 150 км, которые США планируют предоставить Украине.

По поводу ракет с дальностью до 150 км уже успел высказать свои угрозы заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев. Он сказал, что ответ РФ будет "жестким", если Украина применит эти ракеты по территории страны или территории аннексированного Крыма.

Дальнобойные снаряды для Украины: какое оружие ждать от США

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