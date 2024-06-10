В Раде предлагают освободить от наказания за дезертирство – подробности

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №11322 по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения.

Как говорится в проекте закона, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 – самовольное оставление воинской части или места службы), 408 – дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Для этого нужно, чтобы военный до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продления службы.

"Механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих возможен только при предоставлении командиром (начальником) воинской части (учреждения) письменного согласия на продление прохождения военной службы таким военнослужащим", - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что согласно статистическим данным, только в январе-апреле 2024 года зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407, и 7 306 производств по статье 408. Всего на сегодняшний день в производстве 9 досудебных расследований. производств за совершение военных уголовных правонарушений

В то же время, в действующем уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания для возможности освобождения во время действия военного положения военнослужащих ВСУ от уголовной ответственности за впервые совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 407, 408 Уголовного кодекса Украины и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться к ним.

Напомним, ГБР задержало дезертира, который прислал побратимам на фронт песню об уклонистах и заявил, что не вернется (фото).

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