В МВД объяснили, зачем им нужна система видеоконтроля за украинцами

Народные избранники от "Слуги народа" внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения. И эти системы уже внедрены и действуют.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"В первую очередь я хочу заметить, что камеры видеонаблюдения и системы видеонаблюдения уже введены, они уже действуют. Единственное, что не хватало – указанный законопроект призван создать и внедрить единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга. обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам, а также порядок доступа к информации, а также контроль доступа к такой информации”, — рассказал Леонид Тимченко.

В то же время, после недавних журналистских расследований стало известно, что в некоторых городах использовались камеры видеонаблюдения, на которых находился программный продукт России.

"Если мы говорим о технических требованиях, вы знаете, что недавно был ряд журналистских расследований по поводу того, что были установлены и использовались в некоторых городах камеры видеонаблюдения, на которых использовалась программный продукт страны-агрессора... Именно этим законопроектом предусматриваются технические требования к камерам видеонаблюдения, к системам видеомониторинга и это то, чего не хватало для того, чтобы этот процесс был нормирован и чтобы порядок был един для всех, кто использует камеры видеомониторинга не только для фиксации, но и для дальнейшего использования такой информации", — подчеркнул замминистра внутренних дел.

Напомним, что народные депутаты от "Слуги народа" внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации.

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