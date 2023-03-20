В Раде приняли законопроект, упростивший назначение пенсий: кого это касается

Пенсионный фонд на временно оккупированных территориях часто не может выполнять свои функции.

Гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, упрощают назначение пенсий. В частности, теперь выплата будет осуществляться со дня достижения установленного возраста.

Об этом говорится в законопроекте №8198, за который проголосовали 274 нардепа.

Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, упрощенные правила будут действовать в течение всего военного положения и еще три месяца после его окончания. Пенсия будет насчитываться со следующего дня после:

достижение человеком из указанных категорий пенсионного возраста (зависит от стажа, обычно 60 лет);

установление инвалидности (по решению медэксперизы).

Отмечается, что проект был принят потому, что Пенсионный фонд на временно оккупированных территориях часто не может выполнять свои функции. Кроме того, на граждан сказывается отсутствие интернета и мобильной связи, из-за чего часто не могут вовремя подавать заявления.

Читайте также: