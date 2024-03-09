В Раде прокомментировали "мирные инициативы" Китая касательно войны в Украине

Министерство иностранных дел Китая 7 марта поддержало проведение мирной конференции, "признанной Россией и Украиной". Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко считает, что риторика Китая означает то, что КНР за "мир" на российских условиях.

Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

По мнению Мережко, Китай пытается делать это так, чтобы выглядело, что "он якобы нейтрален и выступает за мир", но на самом деле, он не заинтересован в поражении России и будет делать все, чтобы этого не произошло.

"Когда он (Китай – ред.) говорит о том, что он за мирную конференцию при условии, что в ней будет участвовать Россия, то это означает, что он за "мир" на условиях России", – говорит политик.

Он отметил, что Китай оказывает сейчас поддержку России, без которой у нее начались серьезные экономические и военные проблемы.

"Где-то он делает это явно, а где-то скрыто, через третьи страны. Однако он пытается делать это осторожно, чтобы не подвергнуться санкциям со стороны США и Европы", — отметил Александр Мережко.

Напомним, политический аналитик Виталий Портников объяснил, может ли Пекин действительно остановить войну в Украине.

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