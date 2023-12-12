В Раде просят Зеленского узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ"

Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазураш предлагает узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ", а также освобождение всей территории Украины.

Соответствующий проект появился на сайте парламента.

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Название документа звучит так: "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины по поводу объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации".

Мазурашу аргументировал свое предложение тем, что такая молитва изменяла ход истории в других странах. Он также предлагает проводить совместную молитву не раз, в какое-то конкретное время, а каждый день.

Как следует из сайта, Верховная Рада передала проект на рассмотрение руководству.

По состоянию на 12 декабря текст проекта осанки не опубликован.

Напомним, по данным издания NYT, США предлагают Украине новую стратегию боевых действий на 2024 год, поскольку есть "риск проиграть войну".

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