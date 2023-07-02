В Раде сократили список лиц, имеющих право на отсрочку: адвокат объяснила, кто под угрозой

Совет отменил право на отсрочку тем, кто имеет родственников с инвалидностью.

Из-за изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" круг возможностей избегать мобилизации в Украине сузится.

Об этом рассказала адвокат Виктория Кравченко на своем YouTube-канале.

По ее словам, ранее закон предусматривал, что военнообязанные, имевшие жену из числа лиц с инвалидностью или одного из своих родителей, или жены с инвалидностью I и II группы, имели право на отсрочку от мобилизации. Теперь получить отсрочку они могут при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать.

"Итак, раньше, например, двое братьев имели отца с инвалидностью II группы, и оба по существу имели возможность на отсрочку от мобилизации. Сейчас уже так не будет — один из братьев может быть мобилизован", — объясняет адвокат.

Содержать человека с инвалидностью — это обязанность детей в отношении родителей, обязанность содержания другого супруга.

"Согласно нормам Семейного Кодекса Украины, право на содержание, алименты имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным и требует материальной помощи при условии, что другой из супругов может оказывать такую материальную помощь", — говорит адвокат.

Юридическая служба добавляет, что мужчины, ранее получившие отсрочку от мобилизации в связи с инвалидностью родителей, родителей жены или жены, могут быть мобилизованы.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации . Следовательно, были отменены основания для отсрочки призывникам, имеющим родственники с инвалидностью.

В то же время, в социальных сетях киевляне продолжают обсуждать общую мобилизацию , а именно приказ начальника Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Алексея Привала, в котором говорится об обязанности военнообязанных явиться в ТЦК в 10-дневный срок.