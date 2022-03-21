В Раде требуют лишить почетных званий Лорак, Лободу, Повалий и других артистов

В Раде требуют лишить почетных званий Лорак, Лободу, Повалий и других артистов

Также в списке оказались Басков и Киркоров.

Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград ряда известных исполнителей.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. Так, лишить почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" предлагают Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светлану Лободу, Таисию Повалий.

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщила парламентарий, в то время, когда настоящие деятели искусств Украины делают все возможное, чтобы поддержать государство (занимаются волонтерством, вступают в ряды ВСУ), некоторые "продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины".

"Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – говорится в сообщении.

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