В Раде заговорили о новой волне мобилизации: подробности

Из-за серьезных потерь на фронте Украина нуждается в мобилизации новых военных / © ТСН.ua

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Народная депутат Нина Южанина заявила, что ситуация на фронте требует срочной мобилизации.

Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер.LIVE».

По словам Южаниной, она не готова озвучивать точные цифры, однако подчеркнула, что нынешняя ситуация с «санитарными потерями» и ранеными чрезвычайно серьезна.

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«Та катастрофическая ситуация, которая связана с СЗЧ, трехсотыми и прочим, говорит о том, что у нас есть большая необходимость мобилизации новых сил», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что вновь прибывшие военнослужащие должны пройти хотя бы короткий срок подготовки, чтобы изменить тех, кто уже долгое время находится на фронте: «Это вопрос ротации, и он крайне необходим».

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, вопрос мобилизации женщин в Украине пока не является приоритетным, хотя в дальнейшем возможно внедрение отдельных элементов израильской системы обороны.