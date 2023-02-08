В Раде назвали два направления, где наибольшая угроза нового наступления России

Кроме Восточного и Южного направлений больше нигде не выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.

Угроза российского масштабного наступления на сегодняшний день существует только на Восточном и Южном направлениях, заявил представитель президента в парламенте, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Об этом нардеп рассказал на брифинге 8 февраля со ссылкой на данные разведки.

Вениславский сообщил, что в этот день на закрытом заседании оборонного комитета парламента народные избранники заслушали представителей разведывательных структур.

"На данный момент признаков формирования наступательных ударных группировок ни на территории Республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме Восточного и Южного направлений, не обнаружено… На сегодняшний день угрозы, кроме Восточного и Южного направлений, повторения каких-то широкомасштабных действий не существует", — рассказал представитель президента в Раде.

Он добавил, что военно-политическое руководство Украины имеет данные о готовности российских войск к наступательным действиям, о количестве их личного состава и наличии вооружения на разных направлениях.

Новое наступление России: что известно

В конце января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что РФ готовится к серьезной эскалации уже через две-три недели и планирует атаку с севера, юга и востока.

8 февраля Данилов уточнил, что российские войска могут попытаться пойти в наступление в Харьковской или Запорожской областях.

6 февраля американское издание Financial Times информировало, что новое наступление оккупантов может начаться в течение 10 дней, пока ВСУ еще не успели получить западные танки.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 6 февраля заявил, что нового российского наступления стоит ожидать в любой день после 15 февраля.

ГУР Минобороны Украины накануне определило три возможных направления нового вражеского наступления: Донетчина, Луганщина и Запорожье.

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