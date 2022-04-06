В радиационном Рыжем лесу оккупанты не только окапывались, но и жили: военные показали масштабы нелепости

Журналисты ТСН побывали в Чернобыльской зоне после ухода россиян.
ТСН удалось проехать нелегкий путь через разбитые мосты, заминированные леса и сожженную технику, чтобы добраться до зоны отчуждения. Она была оккупирована более месяца, захватчики со стороны Беларуси завели туда более 10 тысяч единиц техники, убегавших из зоны 5 дней. Наши военные должны быть крайне осторожны, потому что оккупация такого стратегического объекта угрожала радиационной безопасности.
Об этом говорится в ТСН.
Чернобыльская зона была захвачена российскими военными, пришедшими со стороны Белоруссии. Но сейчас уже развеваются украинские флаги. Обычно нужно разрешение, чтобы сюда проехать, но не в этот раз. Местный самосел Леонида Алексеевича подытоживает нашествие россиян. «Сказать, что мы видели армию - нет, это были вандалы, которые все ограбили, все, что можно украсть», – говорит мужчина.
Первая преграда на пути к зоне — дважды взорванный мост возле села Черевач. Единственный способ спуститься – это стремянка.
В месте, где был музей радиационной техники, всю технику растащили, чтобы сделать блок-посты. Загрязненное здесь закапывают в землю, но оккупанты собственноручно раскопал могильники.
«Где отстойник техники очень много накопанных позиций, мы удивились, потому что в 500 метрах много накопанных позиций, а они там копали свои позиций, капониров, блиндажей», – говорят военные.
Военные показывают, что окапывание в Рыжем лесу оккупантами – это не легенда. Здесь не просто накопанные окопы, но свидетельство того, что они здесь жили. Здесь нельзя быть долго, но у оккупантов здесь блок-пост. Мешки для позиций привезли с собой — это было мучение из Курска, а еще из Алтайского края.
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