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В радиоактивном Рыжем лесу российские оккупанты варили кашу из кофейных зерен: фото

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В радиоактивном Рыжем лесу российские оккупанты варили кашу из кофейных зерен: фото

Госпогранслужба Украины

Оккупанты в Чернобыле жили в заброшенных с 1986 года домах.

В Чернобыльской зоне российские оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен. Вероятно, российские убийцы в Украине впервые увидели, как выглядят кофейные зерна.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Известно, что оккупанты в Чернобыле жили в заброшенных с 1986 года домах. Также они устраивали пикники в радиоактивном Рыжем лесу.

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"В Чернобыльской зоне пограничники убедились, что орки действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории. Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами". Они впервые увидели в Украине кофе, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области в селе Правдино кафиры расстреляли 7 человек.

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