В Раду внесли проект постановления, блокирующий возврат выплат военным в тылу

В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат дополнительных выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект появился на сайте украинского парламента.

В проекте постановления предлагается отменить решение народных депутатов от 10 апреля, проголосовавших за возврат выплат в размере 30 тысяч гривен военным в тылу.

Пока эта инициатива не будет рассмотрена парламентом, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возврате выплат, поэтому этот закон пока не вступит в силу.

Инициатором проекта постановления депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что проголосованная депутатами 10 апреля правка в закон не возвращает доплат, ведь для этого нужно решение Кабмина, а второе – наличие денег.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховная Рада вернула военным доплаты в размере 30 тысяч гривен.

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