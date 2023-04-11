В Раду внесли проект постановления, блокирующий возврат выплат военным в тылу

Инициатором проекта постановления депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.
В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат дополнительных выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.
Соответствующий законопроект появился на сайте украинского парламента.
В проекте постановления предлагается отменить решение народных депутатов от 10 апреля, проголосовавших за возврат выплат в размере 30 тысяч гривен военным в тылу.
Пока эта инициатива не будет рассмотрена парламентом, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возврате выплат, поэтому этот закон пока не вступит в силу.
Инициатором проекта постановления депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.
Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что проголосованная депутатами 10 апреля правка в закон не возвращает доплат, ведь для этого нужно решение Кабмина, а второе – наличие денег.
Кроме того, мы ранее информировали, что Верховная Рада вернула военным доплаты в размере 30 тысяч гривен.
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