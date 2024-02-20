В ракетах КНДР, которыми Россия била по Украине, были обнаружены детали неожиданного происхождения — CNN

Специалисты CAR утверждают, что одна из ракет Северной Кореи "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

Ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.

Об этом говорится в отчете Conflict Armament Research, сообщает CNN.

Британская организация Conflict Armament Research (CAR) изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в Харькове.

Согласно результатам исследования, 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% — с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном составляли систему навигации ракеты, которую произвели в Северной Корее.

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При этом детали, изученные исследователями, были изготовлены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих сроков производства, в CAR утверждают, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023" и уже в январе использовалась Россией против Украины.

"Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, которые действуют в течение почти двух десятилетий", — говорится в отчете.

Как рассказали в комментарии CNN представители CAR, организация не будет раскрывать названия компаний, чьи детали нашли в ракете. Это связано с тем, что нет никаких доказательств умышленных поставок компонентов в Северную Корею.

Напомним, 4 января спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.

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