В ракетах, ударивших по Кривому Рогу, были детали из стран-союзниц Украины — Зеленский сообщил о списке государств

Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть.

Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданных компаниями из разных стран мира, в частности, компаниями из некоторых стран-союзниц Украины. В ракетах, которыми кафиры нанесли удар по Кривому Рогу, были детали из дружественных в Украину государств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 июня.

"Разными путями эти компоненты доставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, ударивших сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, произведены в других странах", — отметил он.

Также 13 июня прошла встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть, отметил Зеленский.

"Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир – тоже у всех в мире есть. Мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор", – добавил он.

Напомним, 13 июня завершились спасательные работы и разбор завалов в Кривом Роге после ракетного удара РФ. Среди погибших обнаружили молодых супругов , которые отпраздновали свадьбу лишь год назад. Давиду и Оксане Эпельман было по 22 года.

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