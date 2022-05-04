В рамках мариупольского гумкоридора удалось эвакуировать еще более 300 человек

В рамках мариупольского гумкоридора удалось эвакуировать еще более 300 человек

В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора удалось эвакуировать 344 человека.

Все эвакуированные уже прибыли в Запорожье.

Об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, удалось вывезти женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.

"Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", — отметила Верещук и добавила, что мариупольская гуманитарная операция продолжается

Глава Минреинтеграции поблагодарила работников ООН и Международный Комитет Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны: водителей и сотрудников ГСЧС, благодаря которым удалось осуществить эвакуацию.

Вчера, 3 мая, в Запорожье также прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продолжить.

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