В район Угледара отправили российский СОБР, чтобы подавлять бунты среди оккупантов

В Донецкую область, в район Угледара, российское командование перебросило спецподразделение быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов среди оккупантов.

Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, ситуация в районе Угледара остается сложной.

"В этом районе появилось подразделение СОБР, но не для штурмовых действий, а для налаживания морально-психологического состояния и подавления бунтов", – рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что морально-психологическое состояние оккупантов на этом направлении подавлено, россияне не верят своему военному руководству. Именно поэтому туда отправили подраздел СОБР – специальный отряд быстрого реагирования.

Ситуация в Угледаре: что известно

Ранее сообщалось, что на Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. На минувшей неделе в Минобороны сообщали, что возле Угледара продолжаются тяжелые бои.

Также сообщалось, что в районе Угледара ВСУ уничтожили бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Британская разведка оценила, удастся ли достичь значительного прорыва в районе Угледара и Павловки.

ТСН.ua собрал все подробности о ситуации в Угледаре и мнения экспертов относительно дальнейшего развития событий на этом направлении.

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