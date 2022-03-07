В районе аэропорта Николаева оккупанты отступают и разбегаются - видео

Виталий Ким попросил российских военных сдаваться по-хорошему.

Сегодня днем, 7 марта, украинские военные отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за аэропорт даже завязался танковый бой. Из трех танков у противника остался один. Разбитые оккупанты отступают и разбегаются:

"По аэропорту. Даже танковый бой завязался. В общем, они отступают, разбегаются. Там один еще остался танк у них из трех, насколько я понял. Они в районе Баловного, туда в лес. Они понимают, что зажаты, и пошли прятаться по домам. Около 20 человек", — сказал Ким.

Он также обратился к гражданам, которые будут видеть российских военных, звонить по телефону 102 и попросил передать, чтобы оккупанты сдавались, а также то, что их командование их оставило.

"Если будут что-то говорить, можете им сказать, пусть сдаются, ничего им не будет. Пусть сдаются и сдают оружие по-мирному. Они все равно зажаты там, их командование их бросило. Разбирайтесь как хотите, а сами уже с другой стороны улепетывают, там вертолеты за ними прилетели. Поэтому, будете видеть, передайте, что нам они все равно, главное, чтобы не было жертв. Пусть сдают танк, пусть сдают оружие. Вызовите 102, всех тихонько заберем, чтобы не было конфликтов", — добавил Ким.

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