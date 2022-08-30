В районе Антоновского моста зафиксирован "хлопок" (фото, видео)

В который раз был нанесен удар по району Антоновского моста в Херсоне, где сосредоточивают свои силы российские оккупанты. Это уже не первый "прилет" за 30 августа.
После ударов в районе моста виден огромный столб дыма.
Об этом сообщает "Оперитивный ВСУ" и ряд других телеграмм-каналов.
Также сообщается о "прилете" в Олешках Херсонской области.
Напомним, ранее в этот же день депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что РФ формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в направлении Херсонщины. Поэтому ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не перекинули поближе к линии фронта.
Напомним, по сообщению украинских сил, на юге продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения на линии фронта.
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