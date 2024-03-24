В районе Авдеевки уменьшилась интенсивность боев: в ВСУ рассказали о ситуации

В районе Авдеевки Донецкой области российские войска снизили интенсивность штурмовых действий в течение последних дней. Оккупанты проводят перегруппировку и активно осуществляют разведывательную работу на этом участке фронта.

Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, "мясные штурмы" захватчиков не имеют успеха. Тем временем захватчики стреляют из артиллерии, совершают сбросы с дронов, применяют дроны-камикадзе.

"В настоящее время увеличилось количество летательных аппаратов разного типа, в том числе разведывательных. Можем заключить, что противник перегруппировывается и ведет разведывательную работу", — рассказал военный.

По его словам, русская армия постоянно пополняется и модернизируется. В системах радиоэлектронной борьбы оккупанты очень хорошо обеспечены.

Между тем, на Марьинском направлении количество артиллерийских обстрелов со стороны армии РФ не уменьшается, враг активно применяет КАБы.

Цехоцкий говорит, что в этих направлениях участвуют в боевых действиях мобилизованные из первого армейского корпуса, войско постоянно пополняется. Кроме того, есть спецназовцы-инструкторы, которые хорошо подготовлены и управляют процессами наступлений и штурмов.

Напомним, командира батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич говорит, что оккупанты сменили тактику на Авдеевском направлении. На этом участке фронта появились новые подразделения россиян, использующих другую тактику ведения боя.

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