В районе Авдеевки враг применяет новую "тактику кротов": Жданов объяснил, что это

Оккупанты также используют на фронте роботизированные транспортные машины с дистанционным управлением.

На Авдеевском направлении российские войска начали применять новую тактику для окружения самой Авдеевки. Речь идет о "тактике кротов".

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в эфире своего видеоблога 22 октября.

Оккупанты забрасывают позиции ВСУ телами

Жданов отметил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские войска стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

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"Рашистские оккупационные войска воюют, как в 1941 году. Практически они пытаются забрасывать наши позиции телами. Волны атак – с бронетехникой, без бронетехники – не прекращаются 24/7", – рассказал эксперт.

Он сообщил о безуспешных наступательных действиях российских войск в районах населенных пунктов Керамика, Авдеевка, Степное, Тоненькое и Первомайское. Там Силы обороны Украины отразили более 15 вражеских атак.

Новая тактика врага на Авдеевском направлении

Жданов также заявил, что поступило сообщение о новой тактике, которую начали применять оккупанты на Авдеевском направлении.

"Видимо, стоит политическая задача — любой ценой взять Авдеевку, сколько бы людей ни полегло, сколько бы техники не потеряли. А мы сделаем так, чтобы они ее не взяли", — отметил эксперт.

Он также уточнил, что это за новая тактика врага:

"В районе Авдеевки оккупанты начали применять тактику кротов и роют тоннели к нашим позициям, чтобы тайно подобраться поближе и выскочить из этого тоннеля перед нашими окопами".

По словам Жданова, украинские разведчики также зафиксировали применение россиянами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением. Эти машины могут брать на себя достаточно большой вес.

"Это роботизированные платформы, подвозящие боекомплект, воду и продовольствие на передний край. Также в их задачу входит эвакуация раненых. У нас только опытные образцы пытаемся гонять по полигону, в отдельных подразделениях проводим испытания, а у них это поступило в войска", – сообщил военный эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Любой ценой взять Авдеевку. Применяют "тактику кротов" Жданов

Напомним, генерал армии Украины, экс-глава СВР Николай Маломуж рассказал, что российские войска, терпя неудачи во время наступления на Авдеевку, разбиваются на небольшие группы и пытаются секторально двигаться, чтобы поплотнее окружить город.

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