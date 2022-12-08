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В районе Бахмута погиб волонтер из Швеции, который помогал эвакуировать раненых

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В районе Бахмута погиб волонтер из Швеции, который помогал эвакуировать раненых

Фото: pixabay.com

Он был волонтером медбатальона "Госпитальеры".

В районе Бахмута погиб волонтер медицинского батальона из Швеции, который помогал эвакуировать раненых украинских военных.

Об этом сообщает телеканал SVT.

Гибель 20-летнего гражданина Швеции подтвердил МИД страны и проинформировал об этом семью волонтера.

Известно, что мужчина погиб в результате столкновения с боевой машиной во время эвакуации раненого в районе Бахмута Донецкой области. Он занимался волонтерством в составе медбатальона "Госпитальеры".

Напомним, в ноябре в войне в Украине погиб японский доброволец, воевавший в составе ВСУ.

В том же месяце в районе Бахмута погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд, прибывший на фронт еще в июне.

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Дата публикации
Просмотры
531
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