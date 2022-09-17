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В районе дислокации российской техники возле Молочного Лимана прогремело 5 взрывов — мэр Мелитополя

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В районе дислокации российской техники возле Молочного Лимана прогремело 5 взрывов — мэр Мелитополя

Фото: Associated Press

В настоящее время собирается информация о потерях врага.

В районе дислокации российской техники и личного состава возле Молочного Лимана раздалось 5 взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава", — подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что утром произошел взрыв возле села Радивоновка, где расположена вражеская военная база.

В настоящее время собирается информация о потерях врага.

© Мелитопольский городская совет
Фото: Мелитопольский городская совет

Напомним, в Мелитополе среди местных коллаборантов началась паника. Предатели боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и пытаются сами выйти на связь с украинскими спецслужбами.

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