В районе Гуляйполя украинские военнослужащие сбили три вражеских вертолета: как это было (видео)

В районе Гуляйполя украинские военнослужащие сбили три вражеских вертолета: как это было (видео)

В Запорожском направлении украинские военнослужащие сбили три вертолета армии Российской Федерации.

Три вражеских вертолета, а это два Ка-52 и один Ми-8, украинским защитникам удалось сбить в районе Гуляйполя. Оменно возле этого населенного пункта в Запорожской области активно происходят боевые столкновения.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Воины одного из тербатальонов применили против хваленого российского Ка-52 ПЗРК "Оса". "Били дуплетом. В результате хваленый российский "Аллигатор" был "разложен на молекулы". Экипаж погиб", — говорится в сообщении.

По военной номенклатуре Ка-52 считается командирской машиной авиации Российской Федерации. Это новая единица российской боевой авиации, которую выпускают с 2008-го. Вертолет имеет вооружение пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 оценивают более чем в 16 миллионов долларов.