В районе Изюма ВСУ уничтожили до 60 процентов личного состава и военной техники оккупантов – Генштаб

В районе Изюма ВСУ уничтожили до 60 процентов личного состава и военной техники оккупантов – Генштаб

Оккупанты сосредоточивают усилия на блокировке Харькова и Сум.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 23 марта по российскому вторжению в Украину.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава.

В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

Напомним, оккупанты пытаются закрепить свои позиции на Полесье.

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