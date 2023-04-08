В районе Марьинки продолжаются самые ожесточенные бои: аналитики ISW показали карту

Бои на Донбассе продолжаются. Российские войска сосредотачивают наступательные действия в районе Марьинки, где ВСУ накануне отразили 29 наземных атак оккупантов.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW.)

Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб подчеркивают, что 7 апреля возле Марьинки украинские силы отразили 29 наземных атак России из 80 общих наземных атак. Сейчас самые жестокие бои продолжаются возле этого городка.

Также отмечается, что российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и, отмечают в ISW , похоже, сосредотачивают наступательные действия в районе Марьинки.

Вместе с тем в Институте со ссылкой на Генштаб добавляют, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки в районах Новокалинового (12 км к северо-западу от Авдеевки) и Северного (5 км к западу от Авдеевки); на северо-западной окраине г. Донецка возле г. Первомайское; и на юго-западной окраине г. Донецка возле Марьинки и Победы.

Карта боев ISW.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.

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