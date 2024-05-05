В районе Очеретиного россияне расширяют плацдарм: генерал Украины рассказал о дальнейших планах РФ

У Путинской армии сейчас достаточно сил и средств для наступления на фронте.

В районе Очеретиного Донецкой области враг расширяет плацдарм. По прогнозам украинского эксперта, вероятность дальнейшего продвижения на этом направлении — очень велика.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Далее он будет пытаться наступать на Новопокровское. Если потенциал будет, противник будет увеличивать усилия. Это абсолютно понятный военный принцип: если удалось определить самое слабое место противника, если удалось его пробить, то дальше нужно вводить туда силы и наращивать усилия. Чем они и занимаются", – рассказал он.

По его словам, у путинской армии сейчас достаточно сил и средств, чтобы "действовать решительно" на нескольких направлениях фронта.

"У них еще достаточно сил, чтобы действовать решительно на нескольких направлениях. Например, на Лиманском, на Бахмутском, Временах Яр. Это они сейчас и делают", — отметил Романенко.

Напомним, Очеретино является основным форпостом на трассе в Покровск, поэтому, по мнению Александра Коваленко, это село нужно было держать длительное время.

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