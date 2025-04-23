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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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В районе Покровска ВСУ отодвигают врага от трассы на Павлоград — военный обозреватель

Силы Обороны оттесняют врага у Покровска, открывая путь на Межевую.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Покровск

Покровск / © http://dpsu.gov.ua/

В районе Покровска Силы Обороны сверхчеловеческими усилиями отодвигают врага от трассы на Павлоград.

Об этом информирует 23 апреля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

Что больше, если динамика сохранится, то в перспективе можно будет говорить о разблокировании пути на Межевую.

Враг еще присутствует в промышленном районе Котлиного и на юго-восточной окраине Удачного.

Но если контролировать линии Песчаное-Солоное и Шевченко-Новотроицкое-Успеновка, то фактически трасса на Межевую снова пригодится для логистики.

"Но не загадываем. У наших воинов ушло несколько месяцев и сверхчеловеческие усилия, чтобы сначала остановить продвижение на Покровск, а затем отбросить оккупантов на 2-2,5 км", — сообщил журналист.

Поэтому будет ли возможность отодвинуть врага от Покровска еще на 5-8 км (в зависимости от участка) покажут ближайшие месяцы.

Напомним, что армия РФ изо всех сил пытается захватить Покровск. Несмотря на безумные усилия, россияне имеют там малейшие успехи.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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