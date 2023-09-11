В районе Роботино враг пытается загонять военных Сил обороны в огневые мешки – воин ВСУ

В районе Роботино продолжаются бои высокой интенсивности, по обе стороны работает артиллерия, враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои.

На Запорожском направлении Силы обороны постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта.

Об этом Денисов рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо" 11 сентября.

В районе Роботино продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", — заметил военный.

По словам бойца, авиацией и ударными БПЛА "Ланцет" враг охотится за нашей техникой, а FPV дронами – за нашей пехотой.

"В результате качественной разведки, ВСУ постепенно протискают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а затем пытаются накрывать артиллерией и авиацией с флангов. Но Силы обороны не дают в такое себя затянуть", - подчеркнул Денисов.

Карта боев в районе Роботино / Фото: скриншот с видео

Напомним, на Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников попал прямо в командный пункт оккупантов. Поврежден вражеский внедорожник и часть здания захватчиков.

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