В ноябре 2022 года 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского русского флота уже получала "по зубам" под Павловкой.

Морская пехота Тихоокеанского российского флота вновь терпит тяжелые потери на территории Угледарской городской общины в Волновахском районе.

Об этом сообщило командование Генерального штаба ВСУ.

"Украинские подразделения, защищающие рубежи в районе Угледара, недавно "радо" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение всего нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — отметили в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ

В частности, по данным разведки, среди российских военных передается информация о полном уничтожении украинскими воинами сил и средств отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты россии, участвовавшей в штурме города Угледар Донецкой области.

Добавим, что Россия испытывает дефицит оружия и военной техники, в частности танков. Командование РФ расконсервирует советские машины из-за значительных потерь на войне против Украины.

Читайте также: