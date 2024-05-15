В районе Волчанска ВСУ "отошли на более выгодные позиции" — Генштаб об обороне Харьковщины

В Генштабе сообщили, что на Харьковщине в районах Лукьянцев и Волчанска украинские подразделения "переместились на более выгодные позиции". Похожая ситуация – на Покровском направлении.

На Харьковщине, районах Лукьянцев и Волчанского подразделения украинских военных переместились на более выгодные позиции для сохранения жизни личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 14 мая.

По информации Генштаба, россияне сконцентрировали свои усилия в Харьковской области, а также Краматорском и Покровском направлениях.

С начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию – российские оккупанты сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

На Сумщине и Черниговщине наступления пока нет

На севере Украины, Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

Харьковщина

На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск, 3 боевых столкновения по состоянию на 23:30 15 мая еще продолжались.

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"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются", — говорится в сообщении. На простом языке это означает, что украинские силы были вынуждены отступить.

На этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Ольшанка – Петропавловка, Кисловка – Ивановка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, Коломыйчиха – Мясожаровка, Ковалевка – Новоегоровка, Площанка – Макеевка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.

Кроме того, наши войска восстановили утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.

Другие направления

На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника на направлениях Червонопоповка – Ивановка и Жиливка – Терны. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника на направлениях Золотаровка — Ивано-Дарьевка, Николаевка — Спорное, Веселое — Верхнекамянское, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника на направлениях Бахмут — Новый, Бахмут — Ивановское, Бахмут — Клещиевка, Одрадовка — Клещиевка, Бахмут — Клещиевка, Бахмут — Андреевка, Николаевка — Белая Гора, продолжаются 9 боевых столкновений. .

Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Евгеньевка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Новоалександровка, Соловьево – Сокол; Очеретино — Соловьево, Новобахмутовка — Соловьево, Семеновка — Новоселовка Первая, Семеновка — Уманское, Орловка — Новоселовка Первая, Тоненькое — Уманское, Тоненькое — Нетайлово, Пески — Нетайлово. Продолжается 7 боевых столкновений.

"В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения", — отметили в Генштабе. Таким образом, на Покровском направлении тоже, скорее всего, пришлось отступить.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Марьинка – Георгиевка, Славное – Новомихайловка, длится 2 боевых столкновения.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Времовском направлении успешно отражены 10 атак противника на направлении Солодкое — Водяное, Заветное Бажання — Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника на направлении Новопрокоповка – Роботино, противник успеха не имел.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска из левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Всего за сутки российские оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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