В районе Волновахи и Авдеевки было отбито наступление оккупантов: попытки окружить силы ООС продолжаются

В районе Волновахи и Авдеевки было отбито наступление оккупантов: попытки окружить силы ООС продолжаются

Враг пытается давить также из района Авдеевки и Ясиноватой.

Советник главы Офиса президента Олесский Арестович сообщил, что российские войска дельше пытаются оцепить украинских военных в зоне ООС на Донбассе, однако фронт держится.

Об этом он сказал в видеообращении 2 апреля.

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"Главная интрига у нас, как всегда, это восток Украины, где противник продолжает пытаться оцепить группировки наших войск в зоне ООС – от Изюма на юг и от Волновахи на север. Знаем об этом. Руководство государства военное и политическое знают. Сосредотачиваем соответственно наши усилия на отражение этой угрозы. Фронт держится", – рассказал Арестович.

"Вчера на южном фасе в районе Волновахи противник попытался начать наступление, но он был отбит. Так же он пытается давить с фронта – район Авдеевки, Ясиноватая и так далее. Также остановлен, отбит с большими потерями", – отметил советник главы ОП.

"По Изюму, он (враг – ред.) сосредотачивался, но досадные события, которые почему-то произошли на севере, севернее Харькова, затормозили эти их попытки куда-то наступать. Меньше с тем, мы должны избавиться от иллюзий. Там еще ожидаются тяжелые бои с юга, за Мариуполь, за восток Украины", – подчеркнул Арестович.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 2 апреля

Напомним, советник главы ОП также сообщал, что главным направлением боевых действий в Украине за предыдущие сутки была Киевская область.

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